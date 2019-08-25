شاهد.. تسديدة رائعة في مباراة غزيرة بالأهداف

أمطر فريق طدينامو بريست" شباك ضيفه "إنيرغيتيك" (6-2)، في المباراة التي جرت بينهما، أمس السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري البيلاروسي لكرة القدم.

وفرض قائد دينامو بريست، بافيل نيخايتشيك، نفسه نجما للمباراة، بتوقيعه على ثلاثية "هاتريك"، سجل أحد هذه الأهداف الثلاثة، بطريقة رائعة، بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء، حيث أرسل الكرة من فوق رأس حارس مرمى الخصم.

ويتربع دينامو بريست على عرش صدارة الدوري، برصيد 45 نقطة، بينما يشغل "إنيرغيتيك" المركز الرابع عشر على سلم الترتيب، برصيد 15 نقطة فقط.

المصدر: وكالات