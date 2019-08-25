الجزائري سليماني يهز الشباك في ظهوره الأول.. وموناكو يتعادل (فيديو)

أهدر موناكو فرصة تحقيق فوزه الأول في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعدما فرط في تقدمه 2-0 على ضيفه نيم، ليسقط أمامه في فخ التعادل 2-2، اليوم الأحد في الجولة الثالثة من المسابقة.

ومنحت الصفقات الجديدة التي أبرمها نادي موناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التفوق لفريق الإمارة الفرنسية في الشوط الأول، إذ سجل الجزائري إسلام سليماني، في أول ظهور له بقميص موناكو، هدف التقدم في الدقيقة 39، وعزز الوافد الجديد الآخر، الفرنسي وسام بن يدر، النتيجة بهدف ثان، في الدقيقة 46.

الدوري الفرنسي | اهداف الشوط الاول :



موناكو 2 × 0 نيم



⚽️ اسلام سليماني

⚽️وسام بن يدر



الاهداف HD بتعليق عربي



Via : @if24hd__pic.twitter.com/B3CVPCSF8b — فـــهـــــــدوفيتش (@XZA1SN) August 25, 2019

واضطر موناكو لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55، بعد طرد مدافعه البرازيلي جيمرسون، ليقلص نيم الفارق بتسجيله الهدف الأول، في الدقيقة 70 عن طريق لاعبه رومان فيليبوتو، قبل أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 83، عن طريق كيفن دانكي، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

الدوري الفرنسي | اهداف الشوط الثاني :



موناكو 2 × 2 نيم



الاهداف HD بتعليق عربي



Via : @if24hd__pic.twitter.com/fNw5ceIywl — فـــهـــــــدوفيتش (@XZA1SN) August 25, 2019

وحصد موناكو بذلك، أول نقطة له في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعدما خسر مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، ضد ليون، وميتز، بنتيجة واحدة 0-3، ليحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، متخلفا بفارق الأهداف عن نيم، صاحب المركز الثامن عشر، الذي يملك في رصيده نقطة واحدة أيضا.

المصدر: وكالات