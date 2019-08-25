كشف المشرف على فريق الداخلية لكرة القدم، عثمان دسوقي، أن مركز التسوية أصدر حكما نهائيا بإلغاء الهبوط في الدوري المصري الممتاز، عن الموسم (2018 -2019).

ورفعت أندية الداخلية وبتروجيت والنجوم دعوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بإلغاء الهبوط بسبب عدم توفيق "الجبلاية" في إدارة مسابقة الدوري، الأمر الذي ترتب عليه عدم تكافؤ الفرص.

ووفقا للمشرف على فريق الكرة بنادي الداخلية في تصريحات لـ "مصراوي"، فإن ناديه أصبح لديه الحق في المشاركة بالدوري خلال الموسم المقبل بعد قرار مركز التسوية الذي أصدر حكما نهائيا.

وهبطت أندية بتروجيت والداخلية والنجوم بعد احتلالهم المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب الدوري.

يذكر أن أندية أسوان وطنطا وإف سي مصر نجحت في الصعود إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل (2019-2020).

المصدر: "masrawy"