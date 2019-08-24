الرفاع البحريني يهزم الزوراء العراقي ويبلغ دور الـ 32 لكأس محمد السادس (فيديو)

تأهل نادي الرفاع البحريني إلى دور الـ 32 من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، عقب فوزه على الزوراء العراقي (1-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في المغرب.

ويعود الفضل في انتصار الفريق البحريني للاعبه البديل، مهدي درويش، الذي اقتنص هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل قبل سبع دقائق من نهاية الزمن الأصلي للقاء الذي أقيم في الملعب البلدي بمدينة برشيد المغربية.

وحقق الرفاع انتصاره الثالث على التوالي، وتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه فريق اتحاد طنجة المغربي الذي اكتسح فريق هورسيد الصومالي (6-1).

وضرب الرفاع بذلك موعدا، في دور الـ 32 من البطولة، مع الفريق المغربي الآخر أولمبيك آسفي.

المصدر: "twitter/UAFAAC"