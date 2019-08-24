زينيت بطرسبورغ يتكبد هزيمة تاريخية (فيديو)
مني فريق زينيت بطرسبورغ أمام مضيفه أوفا بأول هزيمة في تاريخ المواجهات بينهما، وهي الأولى له أيضا في الموسم الجديد ضمن منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم للاعبهم، دانييل فومين، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لهم، في الدقيقة 79 من زمن اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري.
🔥 Даниил Фомин забил свой третий гол в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 августа 2019 г.
📺 #УфаЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 «Матч! Клуб»
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/ifZHvlz2Tu
وحقق أوفا بذلك أول انتصار له على زينيت بطرسبورغ في 11 مواجهة جمعتهما حتى الآن في التاريخ، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويتقدم إلى المرتبة التاسعة على سلم الترتيب.
في المقابل، توقف رصيد زينيت بطرسبورغ، بعد هذه الهزيمة، عند 14 نقطة، ويتصدر قائمة الدوري، حتى الآن، بفارق نقطة واحدة أمام فريقي لوكوموتيف موسكو وكراسنودار اللذين يلتقيان فيما بينهما، في وقت لاحق من اليوم أيضا، في مدينة كراسنودرا.
المصدر: RT