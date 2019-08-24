راموس يوجه صفعة لمورينيو

كشف قائد فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم، المدافع سيرجيو راموس، عن أبرز المدربين الذين لعبوا دورا هاما في مسيرته الكروية.

ونقل موقع "Esquire"، عن راموس قوله: "إذا ما تحدثنا عن المدرب الأكثر تميزا، فهو خواكين كاباروس. هو أول من منحني الفرصة للعب في الدوري الإسباني وتحقيق حلمي. ومن ثم سأسمي، لويس أراغونيس، لإتاحته الفرصة لي للمشاركة، لأول مرة، مع المنتخب الوطني. وربما في السنوات الأخيرة، لعب أنشيلوتي وزيدان دورا مهما.. لقد عشت لحظات رائعة في دوري الأبطال".

والملفت أن راموس لم يذكر اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أشرف على تدريبه في ريال مدريد لمدة 3 مواسم، كما لم يدعوه لحضور حفل زفافه في وقت سابق من الصيف الجاري.

يذكر أن سيرخيو راموس (33 عاما) توج بـ 20 لقبا خلال مسيرته في نادي ريال مدريد، حتى الآن.

المصدر: وكالات