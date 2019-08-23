ماكغريغور يعتذر لرجل مسن

اعتذر المقاتل الإيرلندي، كونور ماكغريغور، بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) سابقا، عن "واقعة" حدثت في إحدى الحانات، خلال أبريل 2019.

فقد قام ماكغريغور حينها بتقديم مشروب الويسكي، من الماركة المسجلة باسمه لزوار الحانة، وضرب رجلا مسنا رفض شربه.

ونقلت شبكة "ESPN" عن كونور، قوله: "لا يهم ما حدث هناك. كنت مخطئا. أراد هذا الرجل أن يقضي وقتا ممتعا في الحانة، وليس قضاء يومه كما جرى. لقد حدث ذلك منذ خمسة أشهر، وحاولت تدارك الموقف، لكن... لم يعد الأمر مهما. كنت مخطئا. كان يجب علي تحمل المسؤولية في وقت سابق".

وأضاف المقاتل الإيرلندي: "والآن أتوجه إلى أولئك الذين يدعمونني. أنا مدين لأمي وعائلتي والأشخاص الذين يدربونني. أنا غير ذلك، وذلك ليس السبب الذي دفعني إلى ممارسة رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، السبب الذي دفعني إلى ممارسة هذه الرياضة هو حماية الناس من مثل هذه السيناريوهات. الآن يجب أن أعترف بذلك والمضي قدما".

يذكر أن كونور ماكغريغور خاض آخر نزال له، في مطلع أكتوبر 2018، وخسر أمام البطل الروسي حبيب نورمحمدوف.

المصدر: وكالات