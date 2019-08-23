طالب الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الثنائي الألماني شكودران مصطفي، والمصري محمد النني، بالرحيل عن الفريق للحصول على فرصة أكبر للعب بشكل منتظم.

وقال إيمري، في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة أرسنال وليفربول المقررة غدا السبت، في قمة الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز: "لدينا لاعبون في الفريق يعرفون موقفهم بشكل جيد، على سبيل المثال، النني ومصطفي".

Unai Emery tells Mustafi and Elneny to leave Arsenal this month for the good of their careers.



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وأضاف: "أرى أنهما من اللاعبين الكبار، لكن هنا لن تتاح لهما فرص كبيرة لإظهار قدراتهما، أو للشعور بالسعادة عن طريق المشاركة في أكبر عدد من الدقائق".

واستطرد إيمري: "مصطفي والنني يعرفان الموقف بالكامل، أتمنى الأفضل لهما، والأفضل لهما الآن هو التوقيع لفريق آخر وخوض تحد جديد".

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وشارك المدافع الألماني مصطفي في 31 مباراة في الدوري في الموسم الماضي، لكن شباك أرسنال، اهتزت 51 مرة، وهو أكثر من ضعف عدد الأهداف التي استقبلتها شباك مانشستر سيتي حامل اللقب، بينما لم يشارك لاعب الوسط النني كثيرا، وظل حبيس كرسي الاحتياط في معظم المباريات.

المصدر: وكالات