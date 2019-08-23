يخوض ليفربول، وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اختبارا صعبا عندما سيواجه غدا السبت، ضيفه أرسنال في الأسبوع الثالث من "البريمير ليغ".

ولا يزال كل من ليفربول وأرسنال الفريقين الوحيدين اللذين حصدا النقاط الست كاملة من أول جولتين في الدوري هذا الموسم، ويأمل ليفربول، بطل أوروبا، أن يواصل سلسلة نتائجه المميزة في الآونة الأخيرة أمام نادي شمال العاصمة لندن، عندما يستضيف فريق "المدفعجية" على ملعب "أنفيلد".

Firmino just loves scoring goals against @Arsenal 😍😍



More on Saturday please, Bobby! 🔥 pic.twitter.com/JMnGHyxKir — Liverpool FC (@LFC) August 22, 2019

ولم يخسر رجال المدرب الألماني يورغن كلوب، في آخر سبع مواجهات أمام أرسنال في الدوري، وتضمنت الانتصارات نتائج كبيرة، بينها رباعية نظيفة، و5-1 في الموسمين الأخيرين.

إلا أن فريق المدرب الإسباني، أوناي إيمري، الذي عزز صفوفه هذا الصيف باستقدام ستة لاعبين، يأمل في تقديم نتائج أفضل هذه المرة، بعدما أنهى الموسم الماضي متخلفا بـ27 نقطة عن ليفربول الوصيف.

وقد يحظى العاجي، نيكولا بيبي، القادم هذا الصيف من ليل الفرنسي بصفقة تاريخية لأرسنال بلغت 72 مليون جنيه إسترليني، بمكان في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى.

فيما نال لاعب خط الوسط الإسباني داني سيبايوس، المعار من ريال مدريد، إشادة كبيرة عقب المباراة الأخيرة أمام بيرنلي، التي فاز بها أرسنال 2-1، بعدما ساهم في صناعة الهدفين.

إلا أن أرسنال، بطل إنجلترا في 13 مناسبة آخرها عام 2004 عندما حقق لقب الدوري من دون أي هزيمة، يعاني منذ الموسم المنصرم في الخط الخلفي. وستكون الفرصة متاحة أمام قلب الدفاع البرازيلي دافيد لويز، القادم هذا الصيف من الغريم تشيلسي، لإثبات علو كعبه أمام ثلاثي الهجوم الخطير لنادي ليفربول، المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو مانيه.

المصدر: وكالات