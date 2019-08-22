أفادت تقارير صحفية غانية، بأن جونيور أغوغو، المهاجم الدولي الغاني ولاعب الزمالك المصري لكرة القدم سابقا، توفي اليوم الخميس عن عمر ناهز 40 عاما، في العاصمة البريطانية لندن.

وقال موقع "غانا ويب" عبر حسابه في "تويتر"، إن أغوغو دخل المستشفى في عام 2015 بعد إصابته بجلطة في المخ، وفي أبريل 2019، كشف المهاجم أنه لم يعد بإمكانه الكتابة بيده اليمنى، إثر الجلطة التي ألمت به قبل أربع سنوات.

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Tributes pour in for former Black Stars striker Junior Agogohttps://t.co/sy9c75jF0N — GhanaWeb.com (@TheGhanaWeb) August 22, 2019

من جهته، كشف موقع "غانا سوكر"، أن أغوغو توفى صباح اليوم في لندن بعد تعرضه للإصابة بجلطة دماغية.

وخطف أغوغو الأنظار في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها بلاده عام 2008، بإحرازه ثلاثة أهداف، لينال اهتمام مسؤولي نادي الزمالك الذين استقطبوه إلى صفوف فريقهم.

المصدر: وكالات