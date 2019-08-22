 
مباشر
عاجل
ظريف: إيران مستعدة للعمل على المقترح الفرنسي بشأن الاتفاق النووي

مصرع لاعب كرة قدم مصري غرقا في النيل

الرياضة

مصرع لاعب كرة قدم مصري غرقا في النيل
مصرع لاعب كرة قدم مصري غرقا في النيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mamb

انتشلت السلطات المصرية أمس الأربعاء، جثة لاعب كرة القدم عبد الله سامي، من نهر النيل في محافظة الجيزة جنوب البلاد، وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وتفيد التحقيقات الأولية حول الحادث، بأن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، لقي مصرعه غرقا في نهر النيل.

وشكلت وفاة اللاعب، صدمة كبيرة في الوسط الرياضي بين أصدقائه وفي الأندية التي لعب لها، فيما نعاه مجموعة من اللاعبين عبر صفحاتهم على موقع "فيسبوك".

يذكر أن سامي، سبق له الدفاع عن ألوان عدة أندية مصرية، على غرار الاتحاد، والجونة، والسكة الحديد، قبل أن يستقر في فريق صيد المحلة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا في المركز الأول.. مهرجان دولي للألعاب النارية بموسكو