كلوب بروج البلجيكي على أعتاب دور مجموعات "التشامبيونز ليغ"

قطع فريق كلوب بروج البلجيكي شوطا كبيرا نحو بلوغ دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه خارج أرضه على مضيفه لاسك لينز النمساوي (1-0)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء.

ويعود الفضل الكبير في فوز الفريق البلجيكي لهانز فاناكن، الذي سجل هدف الفوز الوحيد مبكرا، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء.

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ووضع كلوب بروج بذلك قدما في دور المجموعات لـ "التشامبيونز ليغ"، لا سيما وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره، وعليه فقط أن يتجنب الخسارة.

أما بالنسبة للفريق النمساوي، فلا يقبل بالنسبة له لقاء الإياب القسمة على اثنين، ولا بديل له عن الفوز وتسجيل أكثر من هدف، للوصول إلى دور مجموعات البطولة الأوروبية المرموقة.

المصدر: وكالات