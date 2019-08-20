شاهد.. لاعب يداعب الكرة بمهارة ويرسلها "مقصية" داخل الشباك

تغلب فريق إستوديانتس لابلاتا على ضيفه إنديبندينتي (3-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

واختتم لاعب خط الوسط إنزو كالينسكي ثلاثية فريق إستوديانتس لابلاتا، بهدف أحرزه بطريقة رائعة، فقد استقبل كرة على صدره وداعبها على قدمه عدة مرات، ودار بها بمهارة قبل أن يسدد "مقصية" في الزاوية اليمنى، من حدود منقطة الجزاء.

👋 Hola @FIFAcom, ¿aún estamos a tiempo? 🤔 Este gol de Enzo merece el premio #Puskas 👏🇦🇹 pic.twitter.com/h6FZXIe4c5 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 20, 2019

إقرأ المزيد

واعترف إنزو كالينسكي بعد المباراة، قائلا: "هذا أجمل هدف في مسيرتي الاحترافية. بعد المباراة، قال لي الشباب: أنت مجنون، كيف فعلت ذلك؟".

وحقق إستوديانتس لابلاتا انتصاره الثاني في الموسم الحالي للدوري، مقابل خسارة، ويحتل المركز السادس، برصيد 6 نقاط.

بينما تجرع إنديبندينتي مرارة الهزيمة الأولى في الموسم، مقابل تعادل واحد، ولديه مباراة مؤجلة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter/edelpoficial"