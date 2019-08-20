شاهد.. لاعب ينفذ ركلة جزاء وكأنه في نزهة

أنقذ مهاجم تشارلتون، ليل تايلور، فريقه من الهزيمة بتسجيله ركلة جزاء بطريقة مميزة، أمام مضيفه بارنسلي (2-2)، خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليل تايلور ببطء نحو الكرة مشيا، بعكس الطريقة التقليدية وهي الجري نحو الكرة والتسديد على المرمى، ووضع الكرة في الزاوية اليمنى بينما ذهب الحارس إلى الزاوية اليسرى.

No one tell Gary Neville about Lyle Taylor’s penalty for Charlton at the weekend... pic.twitter.com/6A4Pjq4DAG — FootballJOE (@FootballJOE) 19 августа 2019 г.

ورفع تايلور رصيده إلى ثلاثة أهداف خلال ثلاث مباريات لعبها حتى الآن، في الموسم الجديد (2019-2020).

ولعب تشارلتون في الموسم الماضي، ضمن دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، وأحرز مهاجمه 22 هدفا خلال 44 مباراة، منها 8 من ركلات جزاء، وسجل بعضها بطرق مماثلة، بما فيها ركلة ترجيحية في الدور نصف النهائي المؤهل إلى دوري "التشامبيون شيب".

المصدر: وكالات