شاهد.. الوصل الإماراتي يهزم الهلال السوداني في البطولة العربية للأندية الأبطال
وضع نادي الوصل الإماراتي قدما في دور الـ 16 من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم "كأس محمد السادس"، بعد فوزه على ضيفه الهلال السوداني (2-0)، في لقاء الذهاب.
وأحرز ثنائية الفريق الإماراتي كل من اللاعبين، فابيو دي ليما، وعلي صالح، في الدقيقتين 30 و81 على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، على استاد "زعبيل" في مدينة دبي.
#الوصل الإماراتي ينهي الشوط الأول متقدماً على #الهلال السوداني بهدف #فابيو_ليما#الوصل_الهلال#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1pic.twitter.com/FSjyf1NIhr— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 20 августа 2019 г.
#الوصل الإماراتي يسجل الثاني..#علي_صالح يمر ويطلق تسديدة بقدمه اليسرى إلى شباك #الهلال السوداني#الوصل_الهلال#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/2IfdhkDPqk— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 20 августа 2019 г.
وستتجدد المواجهة بين الفريقين في لقاء الإياب، يوم 30 أغسطس الجاري، في العاصمة السودانية الخرطوم.
المصدر: "twitter/alwaslsc"