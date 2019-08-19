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شاهد.. البنزرتي التونسي يقسو على أساس تيليكوم الجيبوتي

الرياضة

شاهد.. البنزرتي التونسي يقسو على أساس تيليكوم الجيبوتي
facebook/cabofficiel
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استهل النادي البنزرتي التونسي مشواره في دور المجموعات المؤهلة لدور الـ 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم "كأس محمد السادس"، بالفوز على "أساس تيليكوم" الجيبوتي (3-0).

وتوالى على تسجيل ثلاثية الفريق التونسي كل من: حسام الحباسي، ومروان الصحراوي، وعلاء الدين الدريدي، في الدقائق (31، 69، 77) على الترتيب، بينما أهدر المدافع التونسي، محمد الحبيب يكن، ضربة جزاء لفريقه، في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين، على الملعب البلدي بمدينة الرشيد المغربية.

وحصد النادي البنزرتي نقاط اللقاء الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الثانية التي تضم أيضا شبيبة الساورة الجزائري، وفومبوني كلوب من جزر القمر، اللذين سيلعبان فيما بينهما اليوم أيضا، إضافة إلى أساس تيليكوم.

المصدر: "facebook/cabofficiel" 

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