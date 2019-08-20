وفاة عداءة روسية أثناء التدريبات

أعلن اتحاد ألعاب القوى في مدينة تامبوف الروسية اليوم، وفاة العداءة مارغاريتا بلافونوفا أثناء التدريبات الصباحية، عن عمر ناهز 25 عاما.

وقال اتحاد ألعاب القوى في تامبوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "vkontakte": "أخبار مأساوية في اتحاد ألعاب القوى لمنطقة تامبوف. اليوم، عن عمر يناهز 25 عاما، توفيت مارغاريتا بلافونوفا بطلة منطقة تامبوف والحائزة على جائزة المقاطعة المركزية الفيدرالية".

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ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تدهورت صحة بلافونوفا بصورة مفاجئة أثناء التدريبات لتسقط على العشب.

وتم إرسال الجثة إلى مكتب الطب الشرعي، حيث سيتم فحصها لمعرفة سبب الوفاة فيما لا يستبعد الخبراء أن تكون الأحمال المفرطة وراء هذه الفاجعة.

وكانت بلافونوفا، عداءة واعدة جدا، وتوجت بالعديد من الجوائز في المنافسات الإقليمية، كما شاركت في بطولة روسيا لألعاب القوى.

المصدر: news-r.ru