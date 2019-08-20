رد أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق على تهجم محمد صلاح على الاتحاد، واتهامه للأخير بالتقصير في توفير سبل الراحة للمنتخب المصري خلال كأس إفريقيا الأخيرة.

وأكد شوبير في تصريحات لشبكة CNN الإخبارية، أن تصريحات صلاح هي ذاتها التي أدلى بها في أعقاب خروج منتخب "الفراعنة" من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

وتابع: "معسكر المنتخب المصري ( خلال كأس إفريقيا 2019) كان مثالا للانضباط والالتزام، وشهد هدوءا وسكينة، بالإضافة لعدم وجود أي جماهير داخل الفندق".

وأكمل شوبير "أن تشبيه معسكر المنتخب خلال كأس إفريقيا 2019 بمعسكر مونديال روسيا 2018 أمر غير مقبول".

وأضاف: "قياسا بالأخطاء المزعومة التي تواترت إلى مسامعنا خلال مونديال روسيا 2018، كان المعسكر التدريبي للمنتخب المصري في أمم إفريقيا يتسم بالانضباط الشديد".

وكان صلاح تحدث في حوار حصري أجرته معه شبكة CNN، عن الكواليس التي دارت في بعثة منتخب "الفراعنة" خلال بطولة أمم إفريقيا 2019، وعدم تعاون اتحاد الكرة المصري في توفير سبل الراحة له ولبقية اللاعبين خلال البطولة.

جدير بالذكر أن شوبير وباقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيسه قدموا استقالتهم بعد خروج منتخب "الفراعنة" من دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي استضافتها مصر.

المصدر: وكالات