 
مباشر

رونالدو: أنا أتعافى مع شريك خاص (فيديو)

الرياضة

رونالدو: أنا أتعافى مع شريك خاص (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ma7e

يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، تدريبات بمفرده، لمعاناته من مشاكل في العضلات، قبل أيام معدودة من انطلاق الموسم الكروي الجديد في إيطاليا.

ونشر رونالدو (34 عاما)، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، لتدريباته وهو يسدد الكرة ويراوغ ويجري مع نجله كريستيانو جونيور (9 أعوام)، وعلق الدون على الفيديو، قائلا: "أنا أعمل بجد من أجل الشفاء مع شريك خاص".

إقرأ المزيد
رونالدو يشتري صمت متهمته بالاغتصاب بثمن باهظ
رونالدو يشتري صمت متهمته بالاغتصاب بثمن باهظ

وستبدأ عجلة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بالدوران، يوم 24 أغسطس الجاري، وسيستهل يوفنتوس حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة مضيفه بارما.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل أساء عرض أزياء لمكانة الفلوجة الدينية؟