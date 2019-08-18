تركي آل الشيخ يعلق بعد إقصاء بيراميدز للأهلي من كأس مصر (فيديو)

علق رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ على نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر، والتي شهدت هزيمة الأهلي 1-0 وخروجه من البطولة.

ونشر المالك السابق لنادي بيراميدز على عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" قائلا باللهجة المصرية: "مع نخبة شعراء وملحنين مصر الحبيبة... ألميريا (روح الفنلة الحمراء) 3-0... ومبروك لبيراميدز الي يفوز بتخصص... النيه".

في إشارة لفوز فريق نادي ألميريا الإسباني الذي استحوذ على ملكيته مطلع أغسطس الجاري بثلاثية نظيفة على الباسيتي في الدرجة الثانية الإسباني، وفوز بيراميدز على الأهلي بهدف نظيف في دور الـ16 لكأس مصر.

ونشر صورة له يشير فيها بيد إلى أهداف ألميريا الثلاثة وبيد أخرى إلى هدف بيراميدز، مرفقا الصورة بعبارة: "في نفس الساعة.. 3 بتوقيت إسبانيا وواحد بتوقيت القاهرة".

ووودع الأهلي بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام بيراميدز الذي سيواجه في دور الثمانية فريق حرس الحدود.

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وبهذا الفوز، استطاع فريق بيراميدز ترسيخ العقدة بتحقيق الفوز الثالث على التوالي على النادي الأهلي.

المصدر: وكالات