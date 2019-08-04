آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده ويدفع 7 ملايين يورو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أول قرار يصدره تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والمالك الجديد لنادي ألميريا بعد استحواذه على النادي الإسباني.

وقالت صحيفة Diario de Almería إن آل الشيخ الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ37 اليوم، قرر تحمل ديون النادي التي تتراوح بين 6 و7 ملايين يورو، وإرسال رسالة طمأنة إلى جميع العاملين بالنادي، بعد حالة من الريبة حول مستقبلهم، طوال مفاوضات عملية البيع.

وبلغت صفقة شراء ألميريا التي أنجزها آل الشيخ حوالي 20 مليون يورو، بعد أن تم توثيق عقد البيع بين ألفونسو غارسيا والشيخ.

وقال آل الشيخ على "تويتر": "37 سنة مرت... استقبل الآن سنة جديدة تحديات مختلفة أعانني الله عليها".

٣٧سنه مرت بديت فيها من الصفر لكي اصل لما انا عليه الان اذا كان العمر يقاس بالتجارب والاحداث والتحديات والانتصار والهزيمه والنجاح والفشل فأعتقد انني رأيت ما يفوق ما رأه شاب ب ٣٧ في عمره اتمنى ان القادم يكون اريح بالنسبه لي وأهدى وأستطيع التركيز في حياتي الخاصه واحلامي 🙏🏻❤️🎈🎈🎈🎂 pic.twitter.com/QtzBvvHvve — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 3, 2019

وتابع: "37 سنة مرت بديت فيها من الصفر لكي أصل لما أنا عليه الآن إذا كان العمر يقاس بالتجارب والأحداث والتحديات والانتصار والهزيمة والنجاح والفشل فأعتقد أنني رأيت ما يفوق ما رأه شاب بـ37 في عمره".

وختم: "أتمنى أن القادم يكون أريح بالنسبة لي وأهدى وأستطيع التركيز في حياتي الخاصة وأحلامي".

ونشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا صورة لآل الشيخ، وعلّق عليها:"عيد ميلاد سعيد معالي المستشار".

المصدر: "تويتر"