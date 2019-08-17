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دورتموند يقسو على أوغسبورغ بخماسية في مستهل مشواره في الدوري الألماني

الرياضة

دورتموند يقسو على أوغسبورغ بخماسية في مستهل مشواره في الدوري الألماني
AFP Ina FASSBENDER
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استهل بوروسيا دورتموند مشواره في "البوندسليغا"، بانتصار عريض على ضيفه أوغسبورغ 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من الدوري الألماني، اليوم السبت.

وسجل خماسية دورتموند كل من باكو ألكاسير هدفين، جادون سانشو، ماركو رويس وجوليان براندت في الدقائق 3، 51، 57، 59 و82، بينما أحرز فلوريان نيديرليشنر هدف أوغسبورغ الوحيد في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، اعتلى دورتموند صدارة "البوندسليغا" بعدما حصد أول 3 نقاط، بينما تذيل أوغسبورغ جدول الترتيب.

المصدر: وكالات

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