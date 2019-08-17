دورتموند يقسو على أوغسبورغ بخماسية في مستهل مشواره في الدوري الألماني

استهل بوروسيا دورتموند مشواره في "البوندسليغا"، بانتصار عريض على ضيفه أوغسبورغ 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من الدوري الألماني، اليوم السبت.

في أول مباريات البوندسليغا الأسود تقصوا على اوجسبورج بخماسيه مقابل هدف وحيد

سجل الاهداف

ماركو رويس ⚽

جوليان براندات ⚽

جادون سانشو ⚽.

باكو الكاسير ⚽⚽ #BVBFCApic.twitter.com/tAzDK8TUmS — بوروسيا دورتموند (@BVB4_Ar) August 17, 2019

وسجل خماسية دورتموند كل من باكو ألكاسير هدفين، جادون سانشو، ماركو رويس وجوليان براندت في الدقائق 3، 51، 57، 59 و82، بينما أحرز فلوريان نيديرليشنر هدف أوغسبورغ الوحيد في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، اعتلى دورتموند صدارة "البوندسليغا" بعدما حصد أول 3 نقاط، بينما تذيل أوغسبورغ جدول الترتيب.

المصدر: وكالات