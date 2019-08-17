دورتموند يقسو على أوغسبورغ بخماسية في مستهل مشواره في الدوري الألماني
استهل بوروسيا دورتموند مشواره في "البوندسليغا"، بانتصار عريض على ضيفه أوغسبورغ 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من الدوري الألماني، اليوم السبت.
في أول مباريات البوندسليغا الأسود تقصوا على اوجسبورج بخماسيه مقابل هدف وحيد— بوروسيا دورتموند (@BVB4_Ar) August 17, 2019
سجل الاهداف
ماركو رويس ⚽
جوليان براندات ⚽
جادون سانشو ⚽.
باكو الكاسير ⚽⚽ #BVBFCApic.twitter.com/tAzDK8TUmS
وسجل خماسية دورتموند كل من باكو ألكاسير هدفين، جادون سانشو، ماركو رويس وجوليان براندت في الدقائق 3، 51، 57، 59 و82، بينما أحرز فلوريان نيديرليشنر هدف أوغسبورغ الوحيد في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.
August 17, 2019
وبهذا الفوز، اعتلى دورتموند صدارة "البوندسليغا" بعدما حصد أول 3 نقاط، بينما تذيل أوغسبورغ جدول الترتيب.
4_1 الكاسير #BVBFCA@33Juweiglpic.twitter.com/GKQVL1qgiA— faisal (@faisal9_goals) August 17, 2019
@33Juweiglpic.twitter.com/lj6SLuTkEh— faisal (@faisal9_goals) August 17, 2019
المصدر: وكالات