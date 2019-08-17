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برشلونة يعلن تفاصيل إصابة سواريز

الرياضة

برشلونة يعلن تفاصيل إصابة سواريز
AFP ANDER GILLENEA
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أعلن نادي برشلونة رسميا تعرض مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز لإصابة على مستوى القدم اليمنى، خلال مباراة الفريق الكتالوني أمام أتليتكو بيلباو أمس الجمعة.

وأكد النادي الكتالوني أن سواريز يعاني من إصابة على مستوى عضلة الساق اليمنى، ولم يتحدد بعد مدة غيابه بصورة دقيقة، إذ أنه من المنتظر أن يقوم اللاعب بفحوص أخرى للوقوف على مدى تأثر العضلة بالإصابة.

وغادر المهاجم الأوروغوياني أرضية ملعب "سان ماميس" بعد مرور 36 دقيقة فقط من عمر المباراة متأثرا بهذه بالإصابة، مع توقع العديد من التقارير غيابه لمدة لا تقل عن شهر.

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واستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في "الليغا" بخسارة مفاجئة على يد مضيفه بيلباو بهدف نظيف، في مباراة شهدت غياب نجم "البلوغرانا" الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المصدر: وكالات

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