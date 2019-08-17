برشلونة يعلن تفاصيل إصابة سواريز

أعلن نادي برشلونة رسميا تعرض مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز لإصابة على مستوى القدم اليمنى، خلال مباراة الفريق الكتالوني أمام أتليتكو بيلباو أمس الجمعة.

وأكد النادي الكتالوني أن سواريز يعاني من إصابة على مستوى عضلة الساق اليمنى، ولم يتحدد بعد مدة غيابه بصورة دقيقة، إذ أنه من المنتظر أن يقوم اللاعب بفحوص أخرى للوقوف على مدى تأثر العضلة بالإصابة.

[INJURY NEWS] Tests carried out on Saturday morning have confirmed that @LuisSuarez9 has an injured right calf. His recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/QeXdD3gMii — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2019

وغادر المهاجم الأوروغوياني أرضية ملعب "سان ماميس" بعد مرور 36 دقيقة فقط من عمر المباراة متأثرا بهذه بالإصابة، مع توقع العديد من التقارير غيابه لمدة لا تقل عن شهر.

❗@LuisSuarez9 has a muscle injury in his right leg. He will have more tests tomorrow to determine the exact extent of the injury. pic.twitter.com/Yn1PkLKaii — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 16, 2019

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واستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في "الليغا" بخسارة مفاجئة على يد مضيفه بيلباو بهدف نظيف، في مباراة شهدت غياب نجم "البلوغرانا" الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المصدر: وكالات