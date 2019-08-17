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شاهد.. هدف مقصي عالمي يسقط برشلونة في افتتاح "الليغا"

الرياضة

شاهد.. هدف مقصي عالمي يسقط برشلونة في افتتاح
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سقط برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بهدف دون رد، أمام مضيفه أتلتيك بيلباو أمس الجمعة في المباراة الافتتاحية لـ"اليغا".

وعندما كانت المباراة تسير للتعادل السلبي، وفي الدقيقة قبل الأخيرة من عمر اللقاء، باغت لاعب أصحاب الأرض، أريتز أدوريز، دفاع وحارس برشلونة بضربة مقصية رائعة، لا تصد ولا ترد، لتسكن الشباك وسط فرحة جنونية من لاعبي ومشجعي بيلباو.

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أتلتيك بيلباو يسقط برشلونة في افتتاح
أتلتيك بيلباو يسقط برشلونة في افتتاح "الليغا"

ولم ينجح برشلونة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع والذي قدره الحكم بـ3 دقائق من تعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

المصدر: sila.tv

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