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أتلتيك بيلباو يسقط برشلونة في افتتاح "الليغا"

الرياضة

أتلتيك بيلباو يسقط برشلونة في افتتاح
AFP
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سقط برشلونة حامل لقب "الليغا"، بهدف دون رد، أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين بيلباو بالفضل في هذا الفوز للاعبه، أريتز أدوريز، الذي دخل المباراة بديلا في (د.88)، وأحرز هدف المباراة الوحيد في (د.89)، من ضربة خلفية مزدوجة سكنت شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وعانى برشلونة من غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب، بالإضافة إلى خروج مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز مصابا في (د.35)، ليحل لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا بدلا منه.

وحصد بلباو أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم، فيما ظل برشلونة بلا رصيد من النقاط.

المصدر: وكالات

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