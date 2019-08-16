تحرك جديد من برشلونة لحسم صفقة نيمار

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مفاوضات عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى برشلونة الإسباني.

وحسب موقع "الشيرنغيتو" الإسباني، فإن وفدا من برشلونة سيغادر إلى فرنسا، الاثنين المقبل، لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع مسؤولي سان جيرمان.

🚨 NOTICIA #JUGONES 🚨Una comitiva del BARÇA VIAJARÁ e LUNES a PARÍS para seguir NEGOCIANDO por NEYMAR. pic.twitter.com/4NwoU7qnSo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2019

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وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة وخافيير بورداس عضو مجلس إدارة النادي، غادرا إلى فرنسا، الثلاثاء الماضي، وعقدا جلسة مفاوضات مع سان جيرمان.

وتشير تقارير إسبانية، إلى أن سان جيرمان طلب الحصول على خدمات فيليب كوتينيو ونيلسون سيميدو، بالإضافة إلى 100 مليون يورو، مقابل نيمار.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، في أغلى صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة.

المصدر: وكالات