 
مباشر

نيمار مستعد للتضحية بـ15 مليون يورو سنويا من أجل العودة إلى برشلونة

الرياضة

نيمار مستعد للتضحية بـ15 مليون يورو سنويا من أجل العودة إلى برشلونة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9ox

أبدى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، استعداده لتقديم تضحيات كبرى لتسهيل عودته مرة أخرى إلى فريقه السابق برشلونة.

وكشفت صحيفة "le10sport" الفرنسية، أن نيمار وافق على تقليل راتبه بقيمة تصل إلى 15 مليون يورو في حال انتقاله لبرشلونة، حيث وافق على تقاضي راتب تبلغ قيمته 23 مليون يورو سنويا بدلا من 38 مليون يورو يحصل عليها حاليا في سان جيرمان.

إقرأ المزيد
صحيفة تكشف عن إصابة خطيرة تهدد استمرار نيمار في ملاعب الساحرة المستديرة
صحيفة تكشف عن إصابة خطيرة تهدد استمرار نيمار في ملاعب الساحرة المستديرة

ويكثف النادي الكتالوني العملاق مفاوضاته مع بطل فرنسا على أمل الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين يعيد النجم البرازيلي إلى "الكامب نو" مجددا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبقى الخلاف بين الناديين حتى الآن حول اللاعبين الذي يرغب برشلونة في إدخالهم كجزء من الصفقة لتقليل المقابل المادي المدفوع للفريق الباريسي.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا