صحيفة تكشف عن إصابة خطيرة تهدد استمرار نيمار في ملاعب الساحرة المستديرة

كشفت صحيفة "le parisien" الفرنسية أن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مهدد بالإصابة في مشط قدمه اليمنى، التي أصيب فيها مرتين سابقا وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وتعرض النجم البرازيلي للإصابة في العظمة الخامسة لمشط قدمه اليمنى في فبراير 2018 قبل مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وفي يناير 2019 في مواجهة مانشستر يونايتد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

Un pied trop fin, un risque de rechute élevé... ce que les médecins du PSG disaient de Neymar > https://t.co/tj9o1JxUG5 — Le Parisien (@le_Parisien) August 15, 2019

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وحسب أطباء سابقين للفريق الباريسي، فإن القدم اليمنى للنجم البرازيلي هشة وتهدده الإصابة في نفس المكان السابق في أي وقت.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن العملية الجراحية الأولى التي قام بها أطباء المنتخب البرازيلي كانت بهدف ضمان مشاركة اللاعب في مونديال روسيا 2018 لكنها تمت بطريقة غير جيدة أثارت شكوك الأطباء في الفريق الفرنسي.

ويثير الأطباء السابقون في سان جيرمان، والذين عالجوا نيمار السنة الماضية، الشكوك بشأن مستقبله، حيث قالت الصحيفة الفرنسية إنهم يؤكدون إمكانية إصابته مجددا في نفس المكان في حال لعبه على المستوى العالي.

ومن شأن مخاوف الأطباء أن تؤثر على مشاركة اللاعب في اللقاءات الكبيرة، وتثير الشكوك في عملية انتقاله المحتملة من باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي لفريق باريس سان جيرمان، استشار الطبيب السابق في النادي الباريسي، إيريك رولاند، بشأن عملية تعافي نيمار، خاصة أن الإصابة أصبحت متكررة للاعب البرازيلي.

وأشارت إلى أن الطبيب الشهير أخبر الجهار الطبي للفريق الباريسي أن قدم نيمار رقيقة للغاية، وسيكون دائما معرضا للإصابة ذاتها، وتحديدا في مشط القدم الخامس.

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يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة.

وكان اللاعب البرازيلي البالغ 27 عاما قد أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته في الرحيل خارج أسوار حديقة الأمراء خلال الميركاتو الجاري، في الوقت الذي ردت فيه الإدارة، بأنها ترحب بأي عرض مناسب للحصول على خدمات اللاعب، وسط تكهنات بإمكانية عودته لفريقه السابق برشلونة الإسباني أو الانتقال إلى ريال مدريد.

المصدر: وكالات