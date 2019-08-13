شاهد.. نيمار يهرب من ضغوط الميركاتو إلى حفل غنائي

هرب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، من الضغوط التي يمر بها في الفترة الأخيرة، بالمشاركة في حفل غنائي جنوب البرتغال.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نيمار تواجد في حفل المطربة البرازيلية، باولا فرنانديز، الذي أقيم مساء أمس الاثنين.

🎶 El delantero acudió al ‘show’ de Paula Fernandes en el Algarvehttps://t.co/YurXSeoEzo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 13, 2019

والتقط نيمار صورة مع الفرقة الموسيقية في غرفة الكواليس، كما صعد إلى المسرح رفقة المطربة البرازيلية لتحية الجماهير.

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المصدر: وكالات