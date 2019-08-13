مسؤولو برشلونة في باريس لإعادة نيمار

كشفت تقارير عن سفر مسؤولي برشلونة الإسباني إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل التفاوض بشأن عودة البرازيلي نيمار إلى النادي الكتالوني الذي تركه صيف 2017 للالتحاق بسان جيرمان.

وأفاد راديو "راك 1" والتلفزيون الكتالوني "تي في 3"، اليوم الثلاثاء، بأن مدير الكرة في برشلونة، المدافع الدولي الفرنسي السابق إيريك أبيدال، ومسؤولين آخرين سافروا إلى العاصمة الفرنسية من أجل لقاء نظرائهم في سان جيرمان للتفاوض حول إمكانية إعادة نيمار الذي كلف بطل فرنسا 222 مليون يورو لضمه في صيف 2017.

📌 US HO AVANÇA RAC1 - Aquest dimarts el directiu Javier Bordas i el secretari tèncic, Eric Abidal, viatjaran a París @EsportsRAC1https://t.co/xKfyZXF4H8 — RAC1 (@rac1) August 13, 2019

إقرأ المزيد

وتحدث راديو "راك 1" في موقعه عن "تقدم ملحوظ، لا سيما بعدما رفض مسؤولي سان جيرمان حتى الآن (قبل اليوم) مقابلة مبعوثي برشلونة، لكن هذا لا يعني أن الصفقة قريبة".

وتتحدث التقارير عن أن صفقة استعادة نيمار من سان جيرمان قد تتضمن حصول الأخير على لاعبين من برشلونة، مثل البرازيلي فيليب كوتينيو أو الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وكشف سان جيرمان السبت، على لسان مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو، عن وجود مفاوضات "متقدمة أكثر من ذي قبل" بشأن رحيل أغلى لاعب في العالم، وذلك بعدما استبعد الأخير عن تشكيلة الفريق في المباراة الأولى للنادي الباريسي في الدوري المحلي الأحد ضد أوليمبيك نيم.

ويعتبر برشلونة وريال مدريد الوجهتين الأكثر ترجيحا بالنسبة لنيمار الذي توج خلال مشواره في "كامب نو" بلقب الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا عام 2015، خلال أربعة مواسم مع النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "إس" الإسبانية أن سان جيرمان عرض على ريال مدريد التعاقد مع نيمار، شرط أن تمنحه الصفقة فرصة استعادة مبلغ الـ222 يورو الذي دفعه في صيف 2017، أو أن تضمن لاعبين ومبلغا ماليا.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، رأت أن نيمار يفضل العودة إلى "كامب نو" واللعب مجددا إلى جانب زميليه السابقين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.

المصدر: أ ف ب