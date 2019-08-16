بعد ضجة إلقاء قميص فريقه.. السومة يطلب الرحيل عن أهلي جدة

طلب النجم السوري عمر السومة من إدارة ناديه أهلي جدة السعودي إعارته لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عمر السومة أبلغ إدارة أهلي جدة بتلقيه عرضا من أحد الأندية الخليجية، لذلك يطالب برحيله في الوقت الراهن.

وأرجعت الصحيفة أن سبب رغبة رحيل المهاجم السوري إلى مشكلة حدثت بينه وبين المدرب الكرواتي للفريق برانكو إيفانكوفيتش، قبل مواجهة الهلال، يوم الثلاثاء الماضي، في إياب دور الـ16 من دوي أبطال آسيا.

من جانبها، تحاول إدارة النادي السعودي، خلال الساعات القليلة المقبلة، إنهاء الخلاف الذي نشب بين السومة ومدرب الفريق، لثني المهاجم السوري عن نيته بمغادرة أسوار الفريق الأهلاوي.

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وساهم السومة في تحقيق أهلي جدة لبطولة الدوري موسم 2015-2016 بعد 30 عاما من غياب النادي عن تحقيق اللقب.

وسجل اللاعب البالغ 30 عاما 143 هدفا منذ انضمامه للفريق السعودي في 2014 وصنع 21 خلال 152 مباراة مع الفريق.

المصدر: وكالات