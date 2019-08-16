التعاون السعودي ينهي عقد السوري جهاد الحسين

أعلنت إدارة نادي التعاون فسخ تعاقدها مع اللاعب السوري جهاد الحسين، بعد 5 مواسم مثل فيها اللاعب سكري القصيم وكان فيها أحد أفضل صناع اللعب في الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.

وكتب النادي الرسمي على "تويتر": "قدّم مجلس إدارة النادي جزيل الشكر والتقدير للاعب جهاد الحسين الذي فسخ عقده بالتراضي، بعدما مثّل التعاون في الـ5 مواسم الماضية، كان فيها مثالا للاعب المميز خلقا وأداء" متمنيا له "التوفيق والنجاح مستقبلا" ومؤكدا "أنه كان من اللاعبين المميزين بتاريخ النادي".

قدم مجلس إدارة النادي جزيل الشكر والتقدير للاعب "جهاد الحسين" الذي فسخ عقده بالتراضي ، بعدما مثل التعاون في الـ 5 مواسم الماضية كان فيها مثالاً للاعب المميز خلقاً وأداءً ، متمنياً له التوفيق والنجاح مستقبلاً مؤكداً بأنه كان من اللاعبين المميزين بتاريخ النادي .#شكراً_جهاد 💛 pic.twitter.com/OL9BLsNk17 — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 15, 2019

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ولم تتضح بعد أسباب الإدارة التعاونية في فسخ عقد الحسين بتلك الصورة المجانية، وذكرت بعض التقارير الإعلامية أن إبعاد اللاعب جاء بطلب من مدرب الفريق البرتغالي باولو سيرجو، لعدم قناعته بدوره داخل الفريق.

وحسب مصادر إعلامية، فإن جهاد الحسين يعد هدافا لأندية الأهلي والاتحاد والشباب السعودي، إذ بيّنت تلك المصادر، أن هناك اتفاقا للاعب مع أحد الأندية الكبرى للعب في صفوفه خلال الموسم القادم.

وانتقل الحسين البالغ 37 عاما لفريق التعاون موسم 2014-2015 قادما من نادي دبي الإماراتي، وساهم في تحقيق التعاون الموسم الماضي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخ النادي.

وشارك اللاعب السوري في 28 مباراة مع التعاون الموسم الماضي بالدوري، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع خمسة.

المصدر: وكالات