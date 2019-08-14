رمى السوري، عمر السومة، نجم نادي الأهلي السعودي، قميص النادي على الأرض خلال مباراة الفريق أمام الهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، أمس الثلاثاء.

الشعار هذا

هو من طلعك وانت لا شي

كنت غير معروف

وبفضل هذا الشعار أصبحت معروف

الشعار هذا له فضل عليك

ترميه عشانه مدرب تاخر بدخولك ؟

مهند احترق بالدكة ولا سوا مثلك



احترم الشعار وراجع نفسك سنتين وانت منتهي@omaralsomah#السومه_يرمي_قميص_الاهليpic.twitter.com/AmyR8QONj1 — محمد وسيم💚 (@G12kAg) August 14, 2019

وتم تداول مقطع فيديو يظهر لحظة رمي السومة لقميص فريقه بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

#السومه_يرمي_قميص_الاهلي

يكفيك فخرا زرعت فيهم البسمة بعد الجوع والحرمان 34سنة😂😂 pic.twitter.com/iMpSSPfTm2 — خادم الوالدين15💙58🏆 (@noon555ksa4) August 14, 2019

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وخلف تصرف السومة ردود فعل جماهيرية واسعة بين جماهير كرة القدم في السعودية، وظهرت حالة من الانقسام بين جماهير النادي الأهلي حول تصرفه.

وصعد هاشتاغ #السومه_يرمي_قميص_الاهلي حيث علق الآلاف من المهتمين بالأمر على تصرف اللاعب.

ورغم فوز الأهلي على الهلال بهدف نظيف أمس، ودع السومة وزملاؤه بطولة دوري أبطال آسيا من دور الـ16، بعد تفوق الهلال بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3، عقب الخسارة في مباراة الذهاب بـ4-2.

المصدر: وكالات