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أبطال آسيا.. الهلال يحجز بطاقته إلى ربع النهائي رغم الخسارة

الرياضة

أبطال آسيا.. الهلال يحجز بطاقته إلى ربع النهائي رغم الخسارة
AFP
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تأهل نادي الهلال السعودي إلى الدور ربع النهائي رغم خسارته على أرضه أمام مواطنه الأهلي 0-1، يوم الثلاثاء، ضمن إياب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا.

وسجل عبد الفتاح عسيري هدف الفوز للأهلي في (د.42).

وكان الهلال نجح في مباراة الإياب بقلب تأخره ليحقق الفوز 4-2، الثلاثاء الماضي، فتأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأهل الهلال إلى ربع النهائي لمواجهة مواطنه الاتحاد الذي تغلب على زوباهان الإيراني بواقع 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: وكالات

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