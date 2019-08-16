شاهد.. مهاجم ينقذ مرمى خصمه بطريقة "مضحكة"

شهدت مباراة في الدوري الصيني ضمن منافسات المرحلة الـ22 موقفا طريفا تحول فيه مهاجم فريق الضيوف "بكين غوان" إلى مدافع عن أصحاب الأرض "داليان إيفان" عن طريق الخطأ.

وخلال محاولة تنفيذ هجمة نجح حارس المرمى بإبعاد الكرة وأسقط المهاجم سيدريك باكامبو على الأرض، وقبل أن يسنح له الوقت في الوقوف والابتعاد عن المرمى، حاول زميله تحويل الكرة المرتدة لهدف كاد أن يكون محققا لولا ارتطامها بالمهاجم على الأرض، ليحول دون دخولها الشباك.

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لكن عملية التصدي لم تمنع من الفريق الضيف غوان بكين من اقتناص فوز 2-0 لينتزع مركز وصافة ترتيب الدوري، فيما يحتل "داليان إيفان" المركز السابع.

المصدر: twitter\drafts_2