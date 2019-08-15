 
مباشر

شاهد.. لاعب يراوغ سبعة لاعبين ويسجل هدفا عالميا

الرياضة

شاهد.. لاعب يراوغ سبعة لاعبين ويسجل هدفا عالميا
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9hr

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لاعب كرة قدم يتلاعب بفريق الخصم ويراوغ سبعة من أعضائه قبل أن يرسل الكرة إلى الشباك.

وخلال إحدى مباريات الدوري الكولومبي دون 21 عاما، استلم أنديرسون دياز لاعب فريق "نورت دي سانتادير" الكرة عند دائرة منتصف الملعب وانطلق باتجاه مرمى الخصم "سانتادير"، وراوغ كل لاعبي الفريق المنافس الذين ظهروا في طريقه بمن فيهم الحارس بغاية الروعة على طريقة الرسوم المتحركة ووصل بالكرة لخط المرمى قبل أن يرسلها إلى الشباك.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. أغرب ركلة جزاء في تاريخ الساحرة المستديرة
بالفيديو.. أغرب ركلة جزاء في تاريخ الساحرة المستديرة

ورغم جمالية هدف دياز، فلم يكن الهدف كافيا لتجنب الخسارة بنتيجة 2-3.

المصدر: eurosport.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا