تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لاعب كرة قدم يتلاعب بفريق الخصم ويراوغ سبعة من أعضائه قبل أن يرسل الكرة إلى الشباك.

وخلال إحدى مباريات الدوري الكولومبي دون 21 عاما، استلم أنديرسون دياز لاعب فريق "نورت دي سانتادير" الكرة عند دائرة منتصف الملعب وانطلق باتجاه مرمى الخصم "سانتادير"، وراوغ كل لاعبي الفريق المنافس الذين ظهروا في طريقه بمن فيهم الحارس بغاية الروعة على طريقة الرسوم المتحركة ووصل بالكرة لخط المرمى قبل أن يرسلها إلى الشباك.

Anderson Diaz scored this ridiculous goal for Norte de Santander in the Colombian national U21 tournament.



He beats the entire team plus the goalkeeper and walks it into the open net.



Incredible.pic.twitter.com/NslRTVj16o — Simon Edwards (@SimonEdwardsSAF) August 14, 2019

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ورغم جمالية هدف دياز، فلم يكن الهدف كافيا لتجنب الخسارة بنتيجة 2-3.

المصدر: eurosport.ru