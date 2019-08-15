غرامة كبيرة بحق "المشاغب" كيريوس

عاقبت رابطة لاعبي محترفي التنس، الأسترالي نيك كيريوس، لما صدر عنه خلال مباراته أمام الروسي كاران خاتشانوف بغرامة مالية كبيرة، إضافة إلى إنذار قد يعرضه للإيقاف بعد انتهاء التحقيق.

وسيضطر "المشاغب" كيريوس إلى دفع غرامة قيمتها 113 ألف دولار أمريكي، بعد أن خسر أمام الروسي خاتشانوف في الدور الثاني من دورة سينسيناتي الأمريكية للماسترز.

وخطف كيريوس الأضواء مرة أخرى بسبب تصرفاته عندما قرر مغادرة الملعب لدخول المرحاض، رغم أن الحكم الإيرلندي، فيرغس مورفي، اعترضه قائلا إنه ليس هناك متسع من الوقت.

إلا أن كيريوس (24 عاما) لم يأبه لما قاله الحكم وتوجه إلى المرحاض مع مضربين تحت ذراعه. وقد ظهر على الكاميرات وهو يحطم المضربين في أحد الأنفاق المؤدية إلى الملعب قبل أن يعود وهو يوجه عبارات النابية إلى الحكم.

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ويبدو أن لكيريوس سوابق مع مورفي، حيث سبق للأسترالي أن تعرض للإيرلندي في دورة كوينز الإنجليزية الدولية، في يونيو الماضي، متهما إياه بأنه لا يرى و"يلعب الفيفا حتى الثالثة فجرا" بعدما اعترض على عدم احتساب مورفي خطأ مزدوجا على منافسه في حينها، الإسباني روبرتو كارباييس باينا، ما كلفه إضاعة فرصة لحسم المجموعة.

وخلال اللقاء أمام خاتشانوف، قال كيريوس: "لم أواجه دائما المشاكل عندما يجلس (كيس البطاطا هذا) على الكرسي؟".

وتابع: "إنه الحكم الأسوأ على الإطلاق، لا نقاش حول ذلك. كل مرة ألعب يقوم بأمور غبية".

ومع نهاية اللقاء، رفض اللاعب الذي في حوزته 6 ألقاب في مسيرته الاحترافية مصافحة الحكم وبصق في وجهه عن بعد امتار قليلة، ورمى حذاءه باتجاه الجمهور قبل أن يعطي مضربيه المكسورين إلى اثنين من المشاهدين الشبان في المدرجات.

وقال خاتشانوف بعد المباراة المثيرة: "يتمتع (كيريوس) بموهبة كبيرة ولكنه يفقد تركيزه أحيانا. لقد كانت مباراة صعبة بالنسبة لي حيث تحتم علي إيجاد وسيلة للفوز".

وتابع ابن ال23 عاما: "من الصعب جدا مواجهته، ليس فقط بالنسبة لي، بل لأي لاعب آخر أيضا. عليك أن تعرف كيفية مجاراة كل الظروف خلال اللقاء إذا ما أردت تحقيق الفوز. يجب أن تبقى مركزا".

ويواجه الروسي في الدور الثالث الفرنسي لوكا بوي.

وأثار كيريوس الذي حقق منذ أسبوعين لقب دورة واشنطن الأميركية، الجدل أيضا في دورة تورونتو للماسترز الأسبوع الماضي، عندما تجادل مع الحكم بسبب عدم وجود مناشف بيضاء اللون.

ومنذ ثلاثة أشهر، وتحديدا في دورة روما الإيطالية للماسترز، وبعدما تمت معاقبته بنقطة، فقد اللاعب أعصابه ورمى كرسيا على أرض الملعب قبل أن ينسحب من المباراة.

المصدر: أ ف ب