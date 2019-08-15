"المشاغب" كيريوس يكسر مضربين ويرمي الحذاء باتجاه الجمهور (فيديو)

عاد "المشاغب" الأسترالي نيك كيريوس إلى الواجهة بعد أن خرج عن المألوف في المباراة التي خسرها أمام الروسي كارين خاتشانوف ضمن الدور الثاني من بطولة سينسيناتي الأمريكية لكرة المضرب.

ورغم أن خاتشانوف المصنف ثامنا عالميا هو من حسم اللقاء وبلغ الدور الثالث بفوز صعب بنتيجة 6-7 و7-6 و6-2، إلا أن الأسترالي المصنف 27 عالميا، خطف الأضواء مرة أخرى بسبب تصرفاته عندما قرر مغادرة الملعب لدخول المرحاض رغم أن الحكم الإيرلندي فيرغس مورفي اعترضه قائلا إنه ليس هناك أي متسع من الوقت.

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إلا أن كيريوس البالغ 24 عاما لم يأبه لما قاله الحكم وتوجه إلى المرحاض مع مضربين تحت ذراعه وظهر على الكاميرات وهو يحطم المضربين في أحد الأنفاق المؤدية إلى الملعب قبل أن يعود وهو يوجه العبارات النابية إلى الحكم.

ومع نهاية اللقاء، رفض اللاعب الذي في حوزته ستة ألقاب في مسيرته الاحترافية مصافحة الحكم ورمى حذاءه باتجاه الجمهور قبل أن يعطي مضربيه المكسورين إلى اثنين من المشاهدين الشبان في المدرجات.

وكان كيريوس الذي حقق منذ أسبوعين لقب بطولة واشنطن الأمريكية، قد أثار الجدل أيضا في بطولة تورونتو للماسترز الأسبوع الماضي عندما تجادل مع الحكم بسبب عدم وجود مناشف بيضاء اللون.

ومنذ ثلاثة أشهر وتحديدا في بطولة روما الإيطالية للماسترز، وبعدما تمت معاقبته بنقطة فقد أعصابه ورمى كرسيا على أرض الملعب قبل أن ينسحب من المباراة.

المصدر: "أ ف ب"