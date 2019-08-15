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بارتي تهزم شارابوفا في ثاني أدوار سينسيناتي الأمريكية

الرياضة

بارتي تهزم شارابوفا في ثاني أدوار سينسيناتي الأمريكية
Globallookpress
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ودعت الروسية ماريا شارابوفا بطولة سينسيناتي الأمريكية لكرة المضرب، إثر خسارتها أمام الأسترالية آشلي بارتي بمجموعتين نظيفتين.

وخسرت شارابوفا اللقاء أمام بارتي بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-4 و6-1 خلال ساعة واحدة و28 دقيقة.

وستواجه بارتي في الدور الثالث للبطولة، البالغ مجموع جوائزها 2.6 مليون دولار، الفائزة من مباراة البولندية إيغا سفياتيك والإيستونية آنيت كونتافيت.

المصدر: rsport.ria.ru

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