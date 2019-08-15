بارتي تهزم شارابوفا في ثاني أدوار سينسيناتي الأمريكية
Globallookpress
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ودعت الروسية ماريا شارابوفا بطولة سينسيناتي الأمريكية لكرة المضرب، إثر خسارتها أمام الأسترالية آشلي بارتي بمجموعتين نظيفتين.
وخسرت شارابوفا اللقاء أمام بارتي بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-4 و6-1 خلال ساعة واحدة و28 دقيقة.
.@ashbar96 is next into the @CincyTennis third round!— WTA (@WTA) August 14, 2019
She knocks out Sharapova, 6-4, 6-1 👊 pic.twitter.com/W8On8AIwTu
وستواجه بارتي في الدور الثالث للبطولة، البالغ مجموع جوائزها 2.6 مليون دولار، الفائزة من مباراة البولندية إيغا سفياتيك والإيستونية آنيت كونتافيت.
المصدر: rsport.ria.ru
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