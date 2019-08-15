بارتي تهزم شارابوفا في ثاني أدوار سينسيناتي الأمريكية

ودعت الروسية ماريا شارابوفا بطولة سينسيناتي الأمريكية لكرة المضرب، إثر خسارتها أمام الأسترالية آشلي بارتي بمجموعتين نظيفتين.

وخسرت شارابوفا اللقاء أمام بارتي بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-4 و6-1 خلال ساعة واحدة و28 دقيقة.

وستواجه بارتي في الدور الثالث للبطولة، البالغ مجموع جوائزها 2.6 مليون دولار، الفائزة من مباراة البولندية إيغا سفياتيك والإيستونية آنيت كونتافيت.

المصدر: rsport.ria.ru