رسميا.. بايرن ميونخ يعلن ضم بيريشيتش

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الكرواتي إيفان بيريشيتش، قادما من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وحسب الموقع الرسمي لبايرن ميونخ، فإن بيريشيتش انضم إلى الفريق البافاري لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع بند يسمح بشراء عقده في الصيف المقبل.

#FCBayern have signed Ivan Perišić.



The Croatia international will join the club on loan from @Inter_EN with immediate effect.



🇭🇷 #ServusIvan 🇭🇷 #MiaSanMiapic.twitter.com/j9gTFVuFKA — 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) August 13, 2019

وقال المدير الرياضي لبايرن ميونخ، حسن صالح حميديتش: "بيريشيتش سيكون إضافة لنا في الموسم الجديد، لأن لديه خبرات دولية كبيرة، كما أنه يتميز بالقوة والمرونة الخططية في اللعب بالهجوم".

وأضاف: "أثق أن إيفان سيندمج سريعا مع البايرن، لأنه يعرف الدوري الألماني والمدرب نيكو كوفاتش جيدا".

وقال بيريشيتش: "سعيد جدا بالعودة إلى ألمانيا، أرى أن بايرن ميونخ من أكبر الأندية في أوروبا، لا نريد أن ننافس فقط في البوندسليغا وكأس ألمانيا، ولكن يجب أن نسعى لحصد لقب دوري أبطال أوروبا".

"Ivan has many years of international experience at the highest level under his belt and he can help us with this. He is technically gifted and versatile in attack." 💪 @Brazzo#ServusIvanpic.twitter.com/jL6LzBCx41 — 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) August 13, 2019

وسبق لبيريشيتش البالغ 30 عاما أن خاض غمار الدوري الألماني بين عامي 2011 و2015 عندما دافع عن ألوان فريقي بوروسيا دورتموند الذي توج معه بثنائية الدوري والكأس المحليين عام 2012، وفولفسبورغ الذي توج معه بطلا للكأس المحلية عام 2015. كما لعب تحت إشراف مواطنه كوفاتش عندما تسلم الأخير مهمة تدريب المنتخب الوطني بين عامي 2013 و2015.

المصدر: وكالات







