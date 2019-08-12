دراج فريق "بحرين - ميريدا" يتعرض لحادثة دهس

أعلن فريق "بحرين - ميريدا" للدراجات الهوائية، اليوم الاثنين، أن دراجه الإيطالي دومينيكو بوتزوفيفو تعرض لإصابات خطيرة جراء حادثة دهس.

وأفاد الفريق على موقعه الرسمي بأنه "على الرغم من استقرار حالته وعدم دخوله في غيبوبة، إلا أن بوتزوفيفو يعاني من كسور عدة تستوجب إجراء عمليات جراحية".

وتعرض بوتزوفيفو للحادثة أثناء ممارسته للتمارين بالقرب من كوزنسا في جنوب إيطاليا، استعدادا لطواف "فويلتا" الإسباني الذي يبدأ في 24 أغسطس.

وأشارت تقارير إلى أن بوتزوفيفو يعاني من كسور في ستة من أضلاعه وإصابات في الصدر، ما يرجح غيابه عن منافسات الطواف الإسباني.

ونقل الدراج الإيطالي، البالغ 36 عاما، إلى مستشفى محلي حيث يقبع في غرفة العناية المركزة.

وساعد بوتزوفيفو الذي يعتبر من اختصاصيي التسلق، زميله ومواطنه فينتشينزو نيبالي لاحتلال المركز الثاني هذا العام في طواف جيرو (إيطاليا).

المصدر: أ ف ب