جائزة النمسا الكبرى.. دوفيتسيوزو ينتزع الفوز من ماركيز

انتزع أندريا دوفيتسيوزو على متن "دوكاتي"، الفوز في الأمتار الأخيرة من بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية، مارك ماركيز (هوندا)، وذلك في فئة "موتو جي بي" لجائزة النمسا الكبرى.

وفي السباق الذي أقيم اليوم الأحد، على حلبة "سبيلبرغ"، ضمن المرحلة الـ 11 من بطولة العالم للدراجات النارية، انتظر الإيطالي دوفيتسيوزو حتى المنعطف الأخير من الدورة الأخيرة لانتزاع المركز الأول، وتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم والأول منذ السباق الافتتاحي على حلبة "لوسيل" في قطر، ليقلص بشكل ضئيل الفارق العريض للإسباني ماركيز في صدارة الترتيب العام.

وعلى الرغم من خسارته في الثواني الأخيرة، أبدى ماركيز رضاه عن الحلول في المركز الثاني حيث قال: "بالطبع خسرت عند المنعطف الأخير، لكن الدراجة كانت تنزلق بشكل كبير على الإطار الخلفي".

وأضاف: "دوفيتسيوزو قام بعمل مذهل، وحتى الآن لا أزال متصدرا لترتيب بطولة العالم بفارق 59 نقطة، لذا علي أن أواصل بالطريقة نفسها".

وأكمل دراج "ياماها"، الفرنسي فابيو كوارتارارو، منصة التتويج في السباق النمساوي، الذي يأتي قبل أسبوعين من المرحلة الثانية عشرة في بريطانيا.

المصدر: أ ف ب