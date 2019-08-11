البحرين إلى نهائي غرب آسيا على حساب الكويت (فيديو)

تأهل منتخب البحرين إلى نهائي بطولة غرب آسيا، المقامة حاليا في العراق، على حساب نظيره الكويتي إثر فوزه عليه بهدف وحيد، وذلك في ختام منافسات المجموعة الثانية.

ويدين الأحمر البحريني بالفضل في انتصاره لمهاجمه المخضرم إسماعيل عبد اللطيف، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

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وتربع منتخب البحرين على صدارة المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن كل من الأردن والكويت، بينما تذيلت السعودية قائمة المجموعة برصيد نقطة يتيمة.

وسيكون منتخب البحرين في النهائي بانتظار صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى، الذي تنافس عليه ثلاثة منتخبات وهي، العراقي واليمني والفلسطيني.

المصدر: وكالات