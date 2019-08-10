الأردن يعمق جراح السعودية (فيديو)

ألحق منتخب الأردن هزيمة ساحقة بنظيره السعودي (3-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا بكرة القدم.

ووضع الأردني سعيد مرجان منتخب "النشامى" في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 59، بينما تكفل زميلاه يوسف الرواشدة وفراس شلباية بإحراز الهدفين الآخرين، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتصدر منتخب الأردن بذلك قائمة المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط (مؤقتا)، بانتظار نتيجة المباراة التي تجمع بين منتخبي الكويت والبحرين، اللذين يلعبان على صدارة المجموعة، وبالتالي بلوغ نهائي البطولة.

في المقابل، مني الأخضر السعودي بالهزيمة الثانية مقابل تعادل واحد، ويتذيل بالتالي قائمة المجموعة، برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: وكالات