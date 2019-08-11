دخل لويس سواريز، مهاجم برشلونة، في مشادات كلامية حادة مع كونستانتينوس مانولاس، مدافع نابولي، وذلك خلال مواجهة ودية جمعت بين فريقيهما اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر الثنائي في نقاش حاد، وازدادت حدة التوتر بينهما، بعدما رفع مانولاس يده وأشار بأصابعه الثلاثة لسواريز، ليذكره بما حدث في ملعب "الأولمبيكو" في روما، حين عوض نادي روما، الذي كان يلعب له مانولاس، تأخره ذهابا أمام "البارسا" في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2017/2018، بالفوز إيابا بثلاثية نظيفة.

Suarez to score 3 and mimick this gesture in the face of Manolas looool https://t.co/OGwh1Jo6nj — LDG (@ldg_FCIM) August 10, 2019

Manolas reminds suarez the third goal against Barcelona last year 😂😂😂😂 we can remind him our fourth this year@BenWebbLFC@TheAnfieldWrap@TheRedmenTVhttps://t.co/GNZUS6Uy7c — Ahmed 🔴🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@red_manlfc) August 11, 2019

وكان مانولاس حاسما في تلك المباراة، بتسجيله الهدف الثالث.

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تجدر الإشارة إلى أن مانولاس (28 عاما)، انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى نابولي قادما من روما، مقابل 36 مليون يورو.

المصدر: "تويتر"