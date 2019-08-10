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كشف مدة غياب أليسون عن ليفربول

الرياضة

كشف مدة غياب أليسون عن ليفربول
AFP Oli SCARFF
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تلقت جماهير نادي ليفربول أنباء سيئة، بعد تأكيد غياب حارس فريقهم، الدولي البرازيلي أليسون بيكر عن الملاعب بسبب الإصابة، قرابة 8 أسابيع.

ونشر المراسل الرياضي الموثوق جيمس بيرس، عبر حسابه في "تويتر"، تغريدة قال فيها: "يتوقع أن يفتقد ليفربول لخدمات أليسون ما بين 4 إلى 8 أسابيع، وذلك حسب استجابته للعلاج.. النادي يعمل على تهيئة الحارس آندي لونيرجان ليجلس على مقاعد البدلاء في مباراة كأس السوبر الأوروبي" المقررة الأربعاء المقبل أمام تشيلسي.

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وكان أليسون، قد تعرض لإصابة عضلية، أثناء تنفيذه ضربة مرمى، خلال المباراة التي جمعت أمس ليفربول وضيفه نوريتش سيتي (4-1) في افتتاح الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، واضطر على إثرها الحارس البرازيلي لمغادرة الملعب، ليعوضه الوافد الجديد الإسباني أدريان، والذي يتوقع أن يلعب أساسيا أمام تشيلسي الأربعاء المقبل.

المصدر: "تويتر"

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