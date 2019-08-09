 
مباشر

شاهد.. عمر يسلك مسار انتصارات ابن عمه حبيب

الرياضة

شاهد.. عمر يسلك مسار انتصارات ابن عمه حبيب
twitter.com/ProFightLeague
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8nm

تغلب المقاتل الروسي، عمر نورمحمدوف، على متحديه البرازيلي، سيدمار هونوريو، في نزال جمعهما اليوم الجمعة، ضمن بطولة منظمة "Professional Fighters League" للفنون القتالية المختلطة.

وتفوق المقاتل الروسي على خصمه البرازيلي بالنقاط بإجماع قرار الحكام، وبنتيجة واحدة: (30-27، 30-27، 30-27).

إقرأ المزيد
والد حبيب نور محمدوف يوضح سبب رفض ماكغريغور السفر إلى داغستان
والد حبيب نور محمدوف يوضح سبب رفض ماكغريغور السفر إلى داغستان

وحقق عمر نورمحمدوف، فوزه الحادي عشر على التوالي، من دون أن يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، ليواصل بذلك سلسلة انتصاراته على غرار ابن عمه حبيب بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة.

ويتدرب عمر (23 عاما) على يد عمه عبد المناب نورمحمدوف، والد حبيب ومدربه أيضا.

في المقابل، مني سيدمار هونوريو بالهزيمة السابعة في 20 نزالا خاضها حتى الآن.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"لأخذ العبرة".. اقتراح غريب من برلماني عراقي حول صورة صدام حسين