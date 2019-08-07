والد حبيب نور محمدوف يوضح سبب رفض ماكغريغور السفر إلى داغستان

كشف الروسي، عبد المناب نورمحمدوف، مدرب ووالد حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، سبب رفض النجم الشهير الإيرلندي، كونور ماكغريغور السفر إلى داغستان، رغم توجيه الدعوة له.

وقال والد حبيب: "هو لم يأت، لسوء الحظ. هو يشك بعدم وجود الأمان. من الواضح أنه لا يعلم أن أي شخص يأتي إلى القوقاز يصبح ضيفا في المقام الأول، وليس عدوا".

ووفقا لصحيفة "سوفيتسكي سبورت"، فقد أكد عبد المناب نور محمدوف بأنه لم يكن لدى نجله مانع من استقبل المقاتل الإيرلندي وفقا لتقاليد القوقاز، وكان سيقوم بواجب الضيافة والتوديع.

ودعا نورماغوميد الأب، في أكتوبر 2018، كونور ماكغريغور لحضور بطولة العالم لرياضة "السامبو القتالية" في مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان. وفي الشهر نفسه، دافع حبيب عن لقب بطل "UFC"، على حساب المقاتل الإيرلندي بالذات، وتم استبعادهما بشكل مؤقت بسبب الشجار بعد نزالهما.

المصدر: وكالات