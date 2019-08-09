رسميا.. أرسنال يضم لويز

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي أمس، ضم المدافع البرازيلي ديفيد لويز بشكل رسمي قادما من تشيلسي.

وخضع صاحب الـ32 عاما، للفحص الطبي الروتيني قبل توقيع عقود انضمامه لـ"الغانرز".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، لكن شبكة "BBC Sport"، قدرت قيمتها بنحو 8 ملايين يورو.

New club, new shirt, new number 🔢@DavidLuiz_4: our No 2⃣3⃣



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🇧🇷 #BemvindoDavid — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019

وسيرتدي لويز، القميص رقم 23 مع فريقه الجديد.

وكان الدولي البرازيلي، قد بدأ مسيرته مع فيتوريا في بلاده عام 2006، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا (2007-2011)، ومنه خاض تجربته الأولى مع تشيلسي (2011-2014)، ومن ثم قضى عامين مع باريس سان جيرمان، قبل أن يعود مرة أخرى لـ"البلوز" تشيلسي عام 2016.

Our summer 2019 recruits 😎



✏️ Describe this transfer window using just ONE word: _____ pic.twitter.com/mqBsLb1Z6L — Arsenal (@Arsenal) August 9, 2019

وأصبح لويز، سادس صفقات أرسنال الصيفية، بعد الاسكتلندي تيرني، والايفواري نيكولاس بيبي، والإسباني داني سيبايوس، والبرازيلي غابرييل مارتينيلي، والفرنسي ويليام ساليبا.

المصدر: وكالات