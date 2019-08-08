العراق يعمق جراح سوريا

قضى المنتخب العراقي تماما على آمال نظيره السوري في بلوغ نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم، المقامة في العراق حاليا، إثر تعادله معه من دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس.

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وعزز العراق صدارته لقائمة المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن كل من منتخبات، اليمن وفلسطين ولبنان، أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع.

بينما يتذيل منتخب سوريا قائمة المجموعة، برصيد نقطة يتيمة، وتلاشت حظوظه رسميا في المنافسة على لقب بطل النسخة التاسعة لمسابقة غرب آسيا لكرة القدم.

المصدر: وكالات